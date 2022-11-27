Руни: «Если у вас в составе есть игрок вроде Фодена, вы обязаны его заигрывать»

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни не понимает, почему главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт не выпустил на поле Фила Фодена в матче с США в рамках второго тура чемпионата мира. Напомним, хавбек «Манчестер Сити» не появился на поле в поединке с американцами даже с замены.

«Думаю, если у вас в команде есть талант вроде Фила Фодена, вы обязаны его заигрывать. Он стал более зрелым футболистом и подошёл к турниру в отличной форме, которую демонстрировал в «Манчестер Сити». Очень странно, что Фил не вышел даже на замену в матче с США», – цитирует Руни британское издание The Times.