Агент: Азмун огорчён вылетом Ирана

Арманд Дурн, агент форварда «Байера» Сердара Азмуна, высказался после вылета сборной Ирана на чемпионате мира – 2022.

«Сейчас Сердар очень огорчен, поскольку мечтал пройти дальше, но в то же время он очень счастлив, что смог сыграть на чемпионате мира и помочь сборной Ирана насколько мог», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Агент отметил, что Иран провел очень хороший второй тайм и отдал все силы в матче против сборной США (0:1).

Иранцы заняли третье место в группе B и вместе с Уэльсом (4-е место) покинули чемпионат мира 2022 года. В плей-офф турнира прошли национальные команды Англии (1) и США (2).