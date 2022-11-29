Защитник Ирана Мохаммади не смог продолжить матч с США

В составе сборной Ирана в конце первого тайма матча с командой США получил травму игрок основного состава – левый защитник Милад Мохаммади. Вместо него под занавес тайма на поле вышел Али Карими. На повторе эпизода видно, что защитник травмировался без контакта с игроком соперника во время дриблинга на левой бровке.

Прямо сейчас «звёздно-полосатые» ведут – 1:0. Гол на 39-й минуте забил Кристиан Пулишич. Не пропустите прямую трансляцию второго тайма на портале Liveresult.ru.

Напомним, победа сборной Ирана гарантированно выводит её в плей-офф чемпионата мира. Американцам для попадания в плей-офф тоже нужна только победа.