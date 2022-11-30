Наставник американской сборной: «Мы показали в первом тайме, на что способны»

Сборная США одержала первую победу в чемпионатах мира с 2014 года, американцы переиграли команду Ирана, забив единственный мяч встречи еще в первом тайме благодаря усилиям Кристиана Пулишича. Наставник американской сборной Грег Берхальтер прокомментировал игру команды:

-В первом тайме мы показали, на что способны. Отличный первый тайм. Во второй половине игры пришлось закрываться, но и это получилось очень хорошо. Не проиграв, мы идем в плей-офф, - заявил специалист в интервью BBC One.

В плей-офф финальной части чемпионата мира сборная США сразится с Нидерландами.