США вышли в плей-офф ЧМ в третий раз подряд

Сборная США, обыграв с минимальным счётом Иран, установила новое достижение. Американцы вышли в плей-офф третьего подряд чемпионата мира, в котором участвовали. В активе команды пять очков.

Теперь команда США встретится с первым местом группы А – сборной Нидерландов. Игра на стадии 1/8 финала состоится 3 декабря.

В 2010 году американцы остановились на стадии 1/8 финала мундиаля в ЮАР. Они уступили сборной Ганы в дополнительное время (1:2).

В 2014 году в Бразилии команда США тоже на стадии 1/8 финала оступилась на сборной Бельгии (1:2).

В чемпионате мира в России в 2018 году сборная США не участвовала.

Параллельно сборная Англии разгромила сборную Уэльса (3:0) и заняла первое место квартета В. У англичан семь очков. Третье место у сборной Ирана (три очка). Четвёртое - у сборной Уэльса (одно очко).