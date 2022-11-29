Талалаев высказался о неудачной игре Азмуна на чемпионате мира – 2022

Рулевой «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением об игре нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.

«По мне, это один из лучших нападающих, игравших в России. Но на сегодняшний день он не готов показывать свои лучшие качества на этом чемпионате», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист считает, что после травмы и месяца без игровой практики в преддверии чемпионата мира тяжело продемонстрировать что-то серьезное, особенно в такой команде, которая не является каким-то явлением на турнире.

Сборная Ирана занимает второе место в группе B, набрав три очка за два матча. В последнем туре иранцы сыграют против США, встреча пройдет сегодня, 29 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.