В Польше пациент во время операции смотрел матч чемпионата мира между сборными Уэльса и Ирана. Соответствующую фотографию показал телеграм-канал «Первый спорт». Пациент находился под действием местной анестезии.

Напомним, что матч между Уэльсом и Ираном завершился во многом неожиданной победой иранцев со счётом 2:0. Команда Карлуша Кейруша смогла забить два гола в концовке, находясь на поле в численном большинстве.

Если говорить о ситуации в группе В сборная Англии с высокой долей вероятности выйдет в 1/8 финала чемпионата мира. За второй билет должны поспорить Иран, США и Уэльс.