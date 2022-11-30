Эззатоллахи высказался о вылете Ирана с чемпионата мира

Хавбек сборной Ирана Саид Эззатоллахи высказался о выступлении своей национальной команды на ЧМ-2022.

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Мне очень жаль, что так получилось. Мы не смогли пройти в плей-офф мундиаля. Но это футбол. Это результат станет для нас хорошим уроком. Он поможет нашей молодежи в будущем. Надеюсь, наши поклонники простят нас», - передает слова полузащитника Globo.

Иран с тремя набранными баллами занял третье место в своей группе. В плей-офф мундиаля из этого квартета вышли сборные Англии и Соединённых Штатов Америки.