Пулишич открыл счёт в матче со сборной Ирана и получил травму

В эти минуты на чемпионате мира проходят матчи третьего тура в группе В. Сборные Ирана и США бьются за путёвку в следующий раунд, при этом «звёздно-полосатым» нужно только побеждать. Они играют первым номером, но моментов не так много. Лишь в конце первого тайма удалось взломать оборону азиатских футболистов. Последовал навес на правый край штрафной, где Серджино Дест головой прицельно прострелил вдоль ворот, и Кристиан Пулишич метров с пяти переправил мяч в сетку. Форвард получил повреждение, столкнувшись с голкипером уже после результативного удара.

1:0, сборная США настигает англичан на первом месте, но не может их опередить из-за разницы мячей.

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