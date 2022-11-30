Назван лучший игрок матча Иран - США

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная США встречалась с командой Ирана. Американцы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Лучшим футболистом прошедшей встречи был признан полузащитник Кристиан Пулишич, записавший себе в актив единственный гол. Вингер отметился на 38-й минуте первого тайма.

Благодаря этому успеху сборная США обогнала Иран и финишировала на втором месте в своей группе. Американская команда стала участником плей-офф мундиаля в Катаре. В рамках 1/8 финала США встретятся со сборной Нидерландов. Матч пройдет в субботу, 3 декабря, начало – 18:00 мск.