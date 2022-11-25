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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Иранский журналист: «Это лучший матч Ирана в истории ЧМ»

25 Ноября 2022 • 23:25 Комментировать
Уэльс
0:2
Иран
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Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими прокомментировал победу сборной своей страны в Катаре. Напомним, 25 ноября команде Карлуша Кейруша улыбнулась удача. Иранцы обыграли сборную Уэльса уже под занавес добавленного времени (2:0) и добыли важнейшие три очка.

«Это лучший день в истории сборной Ирана на чемпионатах мира. Такую победу сложно было предсказать заранее, после разгромного поражения от Англии (2:6). Все сотрудники сборной и футболисты выложились физически и эмоционально сегодня. Даже наш вратарь Алиреза Бейранванд, у которого сломан нос, пытался встать в ворота, но ФИФА помешала этому», - цитирует журналиста Sport24.

Также Карими похвалил два тренерских решения Кейруша – это игра по схеме 4-1-4-1 и возвращение в стартовый состав форварда Сердара Азмуна. И добавил, что это лучший матч Ирана в истории выступлений страны на чемпионатах мира.

Впереди у сборной Ирана решающий матч группы – со сборной США. У азиатской команды три очка.

В данный момент американцы играют с лидером группы В – сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Сборная Ирана Али Карими
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