Иран не вышел из группы на шестом ЧМ подряд

Антирекорд сборной Ирана на чемпионатах мира продлился до шести турниров кряду. Так, иранцы не выходят в плей-офф мундиаля, в котором их сборная участвовует, уже на протяжении шести турниров подряд.

Накануне иранцы проиграли сборной США (0:1) и уступили второе место в группе. В итоге американцы заняли вторую строчку с пятью очками и сыграют в плей-офф.

Только сборная Шотландии провела на чемпионатах мира больше матчей (23), чем сборная Ирана (18), так и не выйдя ни разу из группы.

Победитель группы В, команда Англии, встретится в плей-офф со сборной Сенегала. Сборная США сыграет с победителем соседнего квартета А – сборной Нидерландов.