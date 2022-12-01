Иранский журналист обвинил Карлуша Кейруша в провале сборной Ирана на чемпионате мира

Иранский журналист Али Карими резко высказался об экс-главном тренере сборной Ирана Карлуше Кейруше, который вчера, 30 ноября, официально покинул свой пост.

Напомним, что ранее Иран не смог выйти в 1/8 финала чемпионата мира, проиграв команде США (0:1) в матче 3-го тура группового этапа турнира.

Карими раскритиковал португальского специалиста за выбранную им тактику в прошедшей встрече. По мнению журналиста Иран сыграл трусливо, из-за чего и завершил свои выступления на текущем мундиале.

«Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, потому что в команде царил страх», — цитирует Карими Sport24.