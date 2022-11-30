Пулишич повторил достижение Донована в рамках чемпионатов мира

Лидер сборной США Кристиан Пулишич забил решающий гол в матче третьего тура ЧМ-2022 против Ирана, повторив достижение Лэндона Донована.

Игрок лондонского «Челси» стал первым со времён экс-капитана американской команды футболистом, отличившемся результативными действиями в двух подряд матчах мундиаля. Донован забил два гола в ворота Алжира и Ганы в рамках турнира 2010 года в ЮАР. Пулишич, в свою очередь, отметился ассистом в ничейной встрече против Уэльса и отличился мячом в игре с Ираном.

Напомним, что мяч Кристиана позволил будущим хозяевам чемпионата мира выйти в 1/8 финала катарского мундиаля, в котором сборная США встретится с Нидерландами.