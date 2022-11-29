Нигматуллин: «Никакой политической подоплёки у матча США — Иран в Штатах не замечал»

Обладатель серебряных медалей чемпионата России в составе столичного ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий поединок чемпионата мира - 2022 между Ираном и США.

«Никакой политической подоплёки у матча США — Иран в Штатах не замечал и, надеюсь, не замечу», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Бывший футболист отметил, что в США футболу, или, как его называют на западе, соккеру, достаточно сложно составлять конкуренцию американским видам спорта, даже несмотря на то, что в данный момент проходит такое значимое для всего мира соревнование, как чемпионат мира - 2022 в Катаре.