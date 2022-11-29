Аршавин: У США больше шансов на победу в матче с Ираном

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался в преддверии матча между сборными Ирана и США.

«У Ирана есть шансы выиграть у США, но меня разочаровало их поражение Англии и удивила победа над Уэльсом. Мне более симпатична команда США, они помоложе, побыстрее, у них будет больше шансов», — приводит слова бывшего футболиста «Матч ТВ».

Матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022 Иран – США состоится сегодня, 29 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией встречи можно будет следить на портале LiveResult.