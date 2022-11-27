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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Позор для футбола»: Кейруш ответил Клинсманну

27 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать (1)
Иран
...
США
1 4.30 X 3.55 2 1.87
29.11 22:00

Известный в прошлом игрок сборной Германии Юрген Клинсманн на днях раскритиковал сборную Ирана. Клинсманн сказал, что давление на судей является частью футбольной культуры иранцев, и отметил, что Карлуш Кейруш в этом смысле хорошо подходит команде. Главный тренер сборной Ирана ответил Клинсманну.

«Даже не зная меня лично, вы ставите под сомнение мой характер типичным предвзятым суждением. Неважно, насколько я уважаю то, что вы делали на поле, эти замечания об иранской культуре, сборной Ирана и моих игроках – позор для футбола», - написал Кейруш в социальных сетях.

Также Карлуш Кейруш пригласил Юргена Клинсманна в Иран ради знакомства с этой страной и её культурой, в том числе футбольной.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Карлуш Кейруш Сборная Ирана
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Ноября 2022 в 15:14
Любителей лгбт реально стало заносить .. мне это напоминает далекие времена ,когда фореры махали флагами , сейчас начали махать другими , тем самым навязывая свои ,,ценности ,, не ставя ни во что другие культуры и страны... Надеюсь что испания им сегодня надерет зад .
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