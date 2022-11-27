​«Позор для футбола»: Кейруш ответил Клинсманну

Известный в прошлом игрок сборной Германии Юрген Клинсманн на днях раскритиковал сборную Ирана. Клинсманн сказал, что давление на судей является частью футбольной культуры иранцев, и отметил, что Карлуш Кейруш в этом смысле хорошо подходит команде. Главный тренер сборной Ирана ответил Клинсманну.

«Даже не зная меня лично, вы ставите под сомнение мой характер типичным предвзятым суждением. Неважно, насколько я уважаю то, что вы делали на поле, эти замечания об иранской культуре, сборной Ирана и моих игроках – позор для футбола», - написал Кейруш в социальных сетях.

Также Карлуш Кейруш пригласил Юргена Клинсманна в Иран ради знакомства с этой страной и её культурой, в том числе футбольной.