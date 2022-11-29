От попытки наладить отношения до специальной провокации: История матчей Ирана и США на чемпионатах мира

Во вторник на чемпионате мира состоится матч между сборными США и Ирана. Между собой команды разыграют путёвку в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в преддверии этой встречи отмечает иную интригу.

Накануне матча между сборными США и Ирана, несмотря на сумасшедшую спортивную интригу, на первый план, как это ни прискорбно, вышла политика. Американцы в социальной сети выложили изображение флага своего ближайшего соперника без символики Исламской революции. Ранее пресс-служба сборной США объяснила, что это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека».

Естественно, в Иране не оценили такой подход. Местная Федерация футбола потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей, увидев в таком поступке оскорбление страны. Жалоба уже передана в Комитет по этике ФИФА. В целом это будет очень интересный кейс, как Международная ассоциация отнесётся к таким шагам. Если США не накажут, то уже вскоре мы увидим, как многие страны начнут изгаляться друг над другом. Однако хочется говорить не о том, как все ругаются, а как ещё недавно всё было иначе.

Сборные США и Ирана во второй раз в истории встретятся на чемпионатах мира. Первый матч прошёл в 1998 году во Франции, и тогда тоже вокруг поединка было много политики.

В 1998-м отношения между странами были накалены, как и сейчас. Накануне матча на мундиале иранских борцов не пустили в США на турнир, а на пресс-конференции главного тренера азиатов случилась акция протеста против властей страны. Французские власти в Лионе приняли очень серьёзные меры безопасности, ожидая беспорядков. Однако ничего подобного не случилось.

Игроки сборной Ирана на поле вышли с букетами белых роз, которые в их стране символизируют мир. Американцы же предложили сделать совместную фотографию. В итоге вместо напряжения получился очень красивый жест от футболистов политикам. Иранцы выиграли 2:1. После матча главный тренер персов Джалаль Талеби говорил, что специально не политизировал игру на предматчевой тренировке.

Позже защитник сборной США Джефф Агус отметил, что футболисты за 90 минут сделали больше, чем политики за долгие годы. Несколько иранцев после той встречи даже оказались в МЛС. Сейчас такое и представить сложно. Можно вспомнить, как недавно испанца Хави не пустили в США из-за его визита в Иран. Тогда же в МЛС доехал даже Хадад Азизи, который накануне матча на чемпионате мира вспоминал жертв ирано-иракской войны, которую, как считают на его родине, спровоцировали именно американцы.

Как известно, спустя четыре года после чемпионата мира президент США Джордж Буш-младший назвал Иран «осью зла». С тех пор отношения между странами только портятся. И вот теперь мы увидели откровенную провокацию со стороны США накануне футбольного матча.

Что случится во вторник в Катаре? Увидим ли мы римейк той знаменитой фотографии 1998 года, или это сейчас уже невозможно?

Роман Андреев