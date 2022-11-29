Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 1 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

От попытки наладить отношения до специальной провокации: История матчей Ирана и США на чемпионатах мира

29 Ноября 2022 • 10:19 Комментировать
Иран
...
США
1 3.95 X 3.40 2 2.00
Через 10 ч. 29 мин.

Во вторник на чемпионате мира состоится матч между сборными США и Ирана. Между собой команды разыграют путёвку в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в преддверии этой встречи отмечает иную интригу.

Накануне матча между сборными США и Ирана, несмотря на сумасшедшую спортивную интригу, на первый план, как это ни прискорбно, вышла политика. Американцы в социальной сети выложили изображение флага своего ближайшего соперника без символики Исламской революции. Ранее пресс-служба сборной США объяснила, что это «поддержка женщин в Иране, борющихся за базовые права человека».

Естественно, в Иране не оценили такой подход. Местная Федерация футбола потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей, увидев в таком поступке оскорбление страны. Жалоба уже передана в Комитет по этике ФИФА. В целом это будет очень интересный кейс, как Международная ассоциация отнесётся к таким шагам. Если США не накажут, то уже вскоре мы увидим, как многие страны начнут изгаляться друг над другом. Однако хочется говорить не о том, как все ругаются, а как ещё недавно всё было иначе.

Сборные США и Ирана во второй раз в истории встретятся на чемпионатах мира. Первый матч прошёл в 1998 году во Франции, и тогда тоже вокруг поединка было много политики.

В 1998-м отношения между странами были накалены, как и сейчас. Накануне матча на мундиале иранских борцов не пустили в США на турнир, а на пресс-конференции главного тренера азиатов случилась акция протеста против властей страны. Французские власти в Лионе приняли очень серьёзные меры безопасности, ожидая беспорядков. Однако ничего подобного не случилось.

Игроки сборной Ирана на поле вышли с букетами белых роз, которые в их стране символизируют мир. Американцы же предложили сделать совместную фотографию. В итоге вместо напряжения получился очень красивый жест от футболистов политикам. Иранцы выиграли 2:1. После матча главный тренер персов Джалаль Талеби говорил, что специально не политизировал игру на предматчевой тренировке. 

Позже защитник сборной США Джефф Агус отметил, что футболисты за 90 минут сделали больше, чем политики за долгие годы. Несколько иранцев после той встречи даже оказались в МЛС. Сейчас такое и представить сложно. Можно вспомнить, как недавно испанца Хави не пустили в США из-за его визита в Иран. Тогда же в МЛС доехал даже Хадад Азизи, который накануне матча на чемпионате мира вспоминал жертв ирано-иракской войны, которую, как считают на его родине, спровоцировали именно американцы.

Как известно, спустя четыре года после чемпионата мира президент США Джордж Буш-младший назвал Иран «осью зла». С тех пор отношения между странами только портятся. И вот теперь мы увидели откровенную провокацию со стороны США накануне футбольного матча.

Что случится во вторник в Катаре? Увидим ли мы римейк той знаменитой фотографии 1998 года, или это сейчас уже невозможно?

Роман Андреев

Кто победит в матче Иран - США?
Иран Ничья США
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН США
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.11.22 в 18:00
Эквадор Эквадор
Сенегал Сенегал
3.00 3.20 2.55
Видео
29.11.22 в 18:00
Нидерланды Нидерланды
Катар Катар
1.35 5.00 10.00
Видео
29.11.22 в 22:00
Иран Иран
США США
3.55 3.40 2.15
Видео
29.11.22 в 22:00
Уэльс Уэльс
Англия Англия
6.00 3.90 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
11:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лайшев считает, что чемпионат мира в Катаре многое потерял из-за отсутствия сборной России
11:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Азар и Троссар не разговаривают друг с другом, в раздевалке у сборной Бельгии большие проблемы
10:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший игрок «Арсенала»: «Будь я защитником в Катаре, я бы мог играть с сигарой в зубах против Кейна»
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ахметов назвал сборные, которые хочет видеть в финале ЧМ-2022
10:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Барбоза: «Потолок сборной Португалии на ЧМ-2022 – четвертьфинал»
10:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент считает, что у Малкома и Клаудиньо есть хорошие шансы попасть в сборную Бразилии на следующий чемпионат мира
09:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Барбоза – о пенальти в ворота Уругвая: «Бесспорный 11-метровый»
09:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чемпион мира по боксу грубо оскорбил Агуэро за поддержку Месси
09:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тьяго Силва: «Неймар незаменим в сборной Бразилии»
09:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Барбоза: «Роналду больше играет на команду, ведь впереди уже не так эффективен»
09:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канунников — о возможном участии сборной России в чемпионате мира: «Катастрофы не было бы» 1
09:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Барборза: «Фелиш очень слабо играет на ЧМ-2022» 1
08:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Верните гол Роналду, волосы были задействованы» 1
08:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия» 1
08:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Назван лучший игрок матча Португалия – Уругвай, это не Роналду
Все новости
Рекомендуем