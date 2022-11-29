​Азмун – в основе: Иран и США назвали составы

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Ирана и США. Вероятно, эти команды разыграют билет в плей-офф, хотя есть расклад, при котором обе команды вылетят.

Иранская сборная выйдет на игру в таком составе: Бейранванд, Резаэян, Хоссейни, Пурлиганджи, Мохаммади, Голизаде, Нуроллахи, Эззатоллахи, Хаджсафи, Азмун, Тареми.

Сборная США, в свою очередь, начнёт игру в следующем составе: Тёрнер, Дест, Картер-Викерс, Рим, Робинсон, Маккенни, Адамс, Муса, Веа, Сарджент, Пулишич.

Стартовый свисток в матче Иран – США прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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