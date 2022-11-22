Бэйл признан лучшим игроком матча Уэльс – США

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл забрал награду лучшему футболисту матча.

33-летний игрок помог своей команды вырвать ничью в поединке против США, забив с пенальти на 82-й минуте и установив на табло итоговый результат – 1:1. По мнению организаторов, именно давний лидер валлийцев стал главным героем матча. Форвард не только отметился важнейшим голом, но и регулярно выигрывал дуэли у оппонентов, помогая команде в атаке.

В матче второго тура группового этапа сборная Уэльса сыграет против Ирана, крупно проигравшего соперникам из Англии (2:6) в стартовой игре. Встреча состоится 25 ноября.