Бэйл сравнял счёт в конце матча против сборной США

В четвёртом матче чемпионата мира по футболу 2022 года встречаются сборные США и Уэльса. Американцы повели под конец первого тайма после стремительной атаки по центру с ударом Тимоти Веа, после чего отдали инициативу соперника. С игры у британцев мало что получалось, но помог стандарт. На 80-й минуте неаккуратная игра против Гарета Бэйла обернулась пенальти в ворота команды США. Сам пострадавший подошел к мячу и сильно пробил в правый угол, а голкипер не выручил - 1:1.

Бэйл забил свой первый гол в дебютном матче на чемпионатах мира. В целом же это его 41-й результативный удар за национальную сборную.

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