Неко Уильямс сыграл с США, несмотря на смерть дедушки

Сборная Уэльса сумела избежать поражения в матче с американцами, игра закончилась вничью - 1:1. Как выяснилось, защитник валлийской команды Неко Уильямс сыграл в матче, несмотря на то, что прямо накануне получил печальное известие о кончине своего деда. Неко заменили во втором тайме и многие видели, что игрок покидал поле в слезах.

- Я весь день плакал, мне было очень трудно сыграть этот матч. Но поддержка партнеров по команде, поддержка семьи, позволит справиться с этим. Я посвящаю этот матч и добытое в нем очко ему, своему дедушке, - написал в своих социальных сетях валлийский игрок.