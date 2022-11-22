Веа заставил отца гордиться, но Бэйл спас для Уэльса ничью в матче против США

В Катаре зафиксирована первая ничья по ходу нынешнего чемпионата мира. В первом тайме Тим Веа открыл счёт, но в концовке матча Гарет Бэйл с пенальти принёс валлийцам ничью.

Сборные США и Уэльса, выходя на свой стартовый матч на нынешнем чемпионате мира, уже знали, как в их группе сыграли англичане и иранцы. Тот поединок завершился уверенной победой британцев 6:2. Таким образом, валлийцы и американцы спорили между собой, кто возглавит вместе с англичанами группу В после первого тура.

Сборная США активно начала матч и быстро могла открыть счёт. Сначала Веа справа прострелил, а Родон головой с близкого расстояния пробил по свои м воротам, но Хеннесси спас команду. Тут же последовала подача уже слева, Сарджент пробил головой, но угодил в штангу.

Американцы продолжали владеть преимуществом после этого, они катали мяч вокруг штрафной, но создать что-то опасное им долго не получалось. Валлийцы в свою очередь толком даже не переходили середину поля. Откровенно говоря, в первом тайме матч проходил в довольно кучной борьбе.

Тем неожиданнее стал гол за десять минут до окончания первого тайма. Пулишич подхватил мяч в центре поля, протащил его к штрафной и сделал разрезающую передачу на ход, а Веа ворвался и переиграл Хеннесси, аккуратно покатив футбольный снаряд мимо того. Для молодого нападающего это первый гол на чемпионатах мира, и в этом смысле он опередил своего великого отца, Джорджа Веа, который никогда на мундиалях не играл и, естественно, не забивал.

После этого сборная Уэльса стала действовать чуть активнее и до перерыва совершила несколько подходов к воротам американцев. К первому тайму судейская бригада добавила четыре минуты, хотя пауз особо и не было, но по ходу второго дня чемпионата мира все уже успели привыкнуть к подобным решениям арбитров. В итоге на перерыв «звёздно-полосатые» так и ушли с минимальным преимуществом.

Начало второго тайма получилось не слишком активным. Американцы будто чуть отошли назад, выманивая соперника. Валлийцы ничего извлечь из этого не смогли, сводя все к длинным забросам вперёд и борьбе. Американцы с первым довольно просто справлялись, а во втором не уступали британцам.

Лишь в середине второго тайма валлийцы наконец-то создали что-то опасное. Сначала после штрафного мяч заметался около ворот американцев, и Дэвис головой пробил под перекладину, но Тёрнер в красивом прыжке спас свою команду. После навеса с углового Мур вновь выиграл борьбу на втором этаже, но получилось выше цели. После этого американцы постарались отодвинуть игру, но их подходы к владениям Хеннесси были не слишком опасными.

За десять минут до конца матча валлийцы получили право на пенальти. После вброса из аута Ремзи справа сделал пас в штрафную на Бэйла, который поставил корпус и получил сзади по ногам от неудачно подкатившегося Циммермана. Арбитр уверенно указал на точку. Сам же пострадавший подошёл к мячу и мощным ударом пробил точно в сетку. Таким получился первый гол Уэльса на чемпионатах мира с 1958-го года!

В оставшееся время обе команды старались действовать активно, чтобы вырвать победу. Хороший шанс был у Джонсона, который справа ворвался в штрафную американцев, но пробил точно в руки Тёрнеру. К основному времени матча судья добавил 9 минут, но опасных моментов так больше и не возникло. В итоге, американцы и валлийцы поделили очки.

Во втором туре в пятницу сборная Уэльса встретится с командой Ирана. Американцы же в этот же день, но чуть позже померятся силами с англичанами.