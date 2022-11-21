​Бэйл в основе: США и Уэльс назвали составы

Понедельничную программу на чемпионате мира будет закрывать матч между сборными США и Уэльса.

Американская команда выйдет на поле с первых минут в следующем составе: Тёрнер, Дест, Циммерман, Робинсон, Рим, Адамс, Муса, Маккенни, Пулишич, Веа, Сарджент.

Валлийские «драконы», в свою очередь, предстанут в таком виде: Хеннесси, Неко Уильямс, Бен Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Ремзи, Бэйл, Робертс, Ампаду, Дэниэл Джеймс.

Матч между сборными США и Уэльса стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

В группе В уже состоялся один матч – Англия обыграла Иран со счётом 6:2.