Уэльс: как выступит сборная на чемпионате мира в Катаре

Сборная Уэльса стартует 21 ноября на чемпионате мира матчем против США. Представляем вашему вниманию валлийцев.

История выступлений сборной Уэльса на чемпионатах мира

Для сборной Уэльса это лишь второй чемпионат мира в истории, причём первый был так давно, что и не все о нём вспомнят. В 1958-м валлийцы отобрались на мундиаль в Швеции. В группе они набрали три очка, столько же было у венгров, но в дополнительном матче британцы были сильнее. Правда, уже в четвертьфинале Уэльс уступил Бразилии, пропустив от Пеле.

Кто попал в группу со сборной Уэльса на чемпионате мира

Сборная Уэльса попала в довольно тяжёлую группу. С другой стороны, вряд ли валлийцы могли ожидать лёгкой прогулки. Сборная Англии является фаворитом квартета В, зато на неё у команды Уэльса будет особый настрой. Американцы тоже выглядят более сильным соперником, но с ними валлийцы поборются. Что касается Ирана, то этот соперник выглядит абсолютно по силам.

Как выступит и какое место займёт сборная Уэльса на чемпионате мира

Выход из группы для сборной Уэльса будет уже большим достижением. Однако можно вспомнить Евро-2016, где валлийская команда преподнесла сенсацию и дошла до полуфинала. Вряд ли такой успех получится повторить, но британцы поборются точно.

Состав сборной Уэльса

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бёрнли»).

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»);

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

Главные потери сборной Уэльса перед чемпионатом мира

Все основные игроки валлийцев в строю, что явно радует главного тренера Роба Пэйджа. Осенью было повреждение у Гарета Бэйла, но к чемпионату мира он готов. Травму получил Натан Бродхэд, но он пока даже не дебютировал в сборной, чтобы считать его отсутствие потерей.

Расписание матчей сборной Уэльса

21 ноября в 22:00 – США – Уэльс;

25 ноября в 13:00 – Уэльс – Иран;

29 ноября в 22:00 – Уэльс – Англия.

Какие шансы сборной Уэльса победить на чемпионате мира – прогноз

Пожалуй, всё же шансов на победы на чемпионате мира у сборной Уэльса нет. Сборной Уэльса будет сложно даже из группы выйти, не говоря уж о каком-то продвижении по турнирной сетке. В этом смысле надежда лишь на чудо.

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Капитан сборной Уэльса

Гарет Бэйл уже давно ничего не показывает на клубном уровне, зато он полностью раскрывается в матчах за сборную. Кажется, что после нескольких побед в Лиге чемпионов вингер утратил интерес к клубным турнирам. Однако Бэйл всё ещё напоминает себя прежнего в майке национальной сборной. Он практически в одиночку и вывел валлийцев в Катар. Такое впечатление, что только ради этого турнира Бэйл и продолжает карьеру. Летом после окончания контракта с «Реалом» валлиец искал вариант, чтобы подготовиться к турниру. Очевидно, что мундиаль станет лебединой песней 33-летнего футболиста.

Главный тренер сборной Уэльса

Роб Пэйдж во многом случайно оказался у руля сборной Уэльса. У него была довольно блеклая игровая карьера, а как тренер он возглавлял «Порт Вэйл» и «Нортхэмптон Таун». Вряд ли многие сразу скажут, в какой лиге выступают эти команды. С 2017-го по 2019-й Пэйдж возглавлял молодёжную сборную Уэльса, а затем стал помощником Райана Гиггза в главной.

Так бы всё и оставалось, если бы в ноябре 2020 года Гиггза не отстранили из-за обвинения в нанесении телесных повреждений женщине. По этой причине на Евро-2020 валлийскую сборную повёз Пэйдж. По сути, он был исполняющим обязанности, пока шло разбирательство дела Гиггза. И всё же экс-полузащитник «МЮ» подал в отставку, и после этого Пэйдж стал готовить сборную Уэльса к чемпионату мира.

Где смотреть матчи сборной Уэльса на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.