Атакующий полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о матче против США в первом туре группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Я нахожусь именно там, где хочу быть. Хочу сражаться. Мы много тренировались в последнее время, привыкали к погодным условиям и часовому поясу. Так что теперь никаких оправданий. Вскоре мы выйдем на поле и пойдет игровое время. У меня уже имеется опыт игры против американских футболистов», - цитирует валлийца Sky Sports.

Матч Уэльса против Соединённых Штатов Америки состоится в понедельник, 21 ноября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.