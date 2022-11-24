Пеле – Веа: «Это был красивый гол»

Легендарный бразильский форвард, трёхкратный чемпион мира Пеле похвалил американского нападающего Тимоти Веа, открывшего счёт голам сборной США на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Поздравляю! Это был красивый гол! Продолжай мечтать, ведь грёзы сбываются!», - сказал Пеле посредством социальных сетей.

Веа открыл счёт в матче первого тура группового этапа международного соревнования США – Уэльс на 36-й минуте поединка. Американцы вели с разницей в один мяч вплоть до последней десятиминутки противостояния, когда Гарету Бэйлу удалось забить свой гол с одиннадцатиметровой отметки.

Таким образом, игра завершилась результативной ничьей 1:1.