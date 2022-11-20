Байден мотивировал сборную США перед стартом на ЧМ-2022

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обратился к команде перед стартом на чемпионате мира – 2022. В первом туре американцам будет противостоять команда Уэльса.

«Парни, вас считают аутсайдерами на этом турнире. Но в вашей команде есть очень хорошие футболисты. Вы представляете нашу страну, поэтому играйте от всего сердца. Давайте удивим весь мир. Доверяйте друг другу, знайте, что мы поддерживаем вас», - передает слова Байдена MLS Soccer.

Поединок сборных США и Уэльса состоится в понедельник, 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.