Тренер сборной Уэльса Пейдж: «Бэйл никогда нас не подводит»

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал исход матча против США (1:1).

Валлийцы пропустили на 36-й минуте, но сумели уйти от поражения незадолго до конца основного времени, когда Гарет Бэйл реализовал одиннадцатиметровый.

«Мы уступали в счёте, играя против очень качественного соперника, но проявили характер и нашли в себе силы отыграться. Нужно отдать должное ребятам, – заявил Пейдж в интервью ITV. – Когда мы заработали пенальти, ни у кого не было ни малейших сомнений в том, кто его исполнит. Гарет никогда нас не подводил, не так ли? Он сделал своё дело», – сказал рулевой «драконов».