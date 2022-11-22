Уэльс установил рекорд, забив на ЧМ впервые за 23533 дня

Сборная Уэльса отпраздновала свой первый за 64 года забитый мяч на чемпионате мира.

Валлийцы ушли от поражения на 82-й минуте поединка против сборной США (1:1) усилиями Гарета Бэйла, реализовавшего пенальти. Как отмечает Opta, последний до этого момента гол сборной Уэльса на чемпионате мира был забит невероятные 23533 дня назад – 17 июня 1958 года в матче против Венгрии. Столь впечатляющий временной промежуток между двумя голами – рекорд турнира.

Сборная Уэльса делит вторую строчку в своём квартете со сборной США. На первом месте располагаются англичане, ранее крупно обыгравшие Иран (6:2).