Веа - первый игрок после Пеле, забивший Уэльсу на чемпионате мира

Сборные США и Уэльса начали свои выступления в катарском чемпионате мира с ничьей - команды забили друг другу по голу. Первыми отличились американцы - хотя корректнее было бы уточнить, что Тимоти Веа, забивший на 36-й минуте, является сыном экс-президента Либерии Джорджа Веа, более известного как бывший нападающий «Милана». Гол Веа стал первым в ворота Уэльса с 1958 года, когда команда в предыдущий раз сыграла в чемпионате мира.

Интересно, что предыдущим игроком, забивавшим Уэльсу на чемпионате мира, был не кто иной, как «Король футбола» - 17-летний на тот момент Пеле, проводивший свой первый чемпионат мира. Такие времена были - и давно были!