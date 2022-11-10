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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пулишич, Маккенни и Дест – в заявке сборной США на ЧМ-2022 официально

10 Ноября 2022 • 02:38 Комментировать
США
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Уэльс
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21.11 22:00

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер определился с итоговой заявкой на чемпионат мира в Катаре.

Голкиперы: Итан Хорват, Шон Джонсон, Мэтт Тёрнер.

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс, Серджино Дест, Аарон Лонг, Шак Мур, Тим Рим, Энтони Робинсон, Джо Скалли, Деандре Йедлин, Уокер Циммерман.

Полузащитники: Бренден Ааронсон, Келлин Акоста, Тайлер Адамс, Лука де ла Торре, Уэстон Маккенни, Юнус Муса, Кристиан Ролдан.

Нападающие: Хесус Феррейра, Джордан Моррис, Кристиан Пулишич, Джованни Рейна, Джош Сарджент, Тимоти Веа, Хаджи Райт.

Соперники сборной США по группе – сборные Уэльса, Англии и Ирана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Чемпионат Мира Грегг Берхалтер
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США УЭЛЬС
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