Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер определился с итоговой заявкой на чемпионат мира в Катаре.
Голкиперы: Итан Хорват, Шон Джонсон, Мэтт Тёрнер.
Защитники: Кэмерон Картер-Викерс, Серджино Дест, Аарон Лонг, Шак Мур, Тим Рим, Энтони Робинсон, Джо Скалли, Деандре Йедлин, Уокер Циммерман.
Полузащитники: Бренден Ааронсон, Келлин Акоста, Тайлер Адамс, Лука де ла Торре, Уэстон Маккенни, Юнус Муса, Кристиан Ролдан.
Нападающие: Хесус Феррейра, Джордан Моррис, Кристиан Пулишич, Джованни Рейна, Джош Сарджент, Тимоти Веа, Хаджи Райт.
Соперники сборной США по группе – сборные Уэльса, Англии и Ирана.
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