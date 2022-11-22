Бэйл забил 41-й гол за сборную Уэльса

Гол в ворота сборной США стал для Гарета Бэйла 41-м за сборную Уэльса. Напомним, последняя игра второго игрового дня завершилась ничьей – 1:1. Американцев вперёд вывел в первом тайме Тимоти Веа. Во втором команда Бэйла заработала пенальти, а главная звезда сборной на 82-й минуте его реализовала – 1:1.

Теперь Бэйл опережает Иана Раша на 13 голов. Раш – второй бомардир валлийцев в истории сборной.

Любопытно, что сегодня Уэльс забил первый гол на чемпионатах мира спустя 56 лет. Команды не было на турнире с 1966 года.

25 ноября сборная Уэльса встретится с неудачниками группы В – сборной Ирана. Сборная США сыграет с командой Англии.