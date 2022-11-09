Тренер Уэльса Пейдж: «Никакого гольфа на ЧМ-2022»

Наставник валлийской национальной команды Роберт Пейдж подтвердил, что его подопечные не смогут играть в гольф на ЧМ-2022.

«Всё верно. Никакого гольфа. Мы здесь, чтобы выполнить свою работу. Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Ремзи могли подойти ко мне и спросить: «Какой план на завтра? Будут ли собрания?» Я отвечал: «Нет, если хотите пройти девять лунок, то идите и играйте», – заявил главный тренер «драконов», чьи слова цитирует издание Daily Mail.

Специалист отметил, что ввёл подобный запрет из-за очень сжатого графика подготовки к матчам главного футбольного турнира. По мнению Пейджа, такое расписание – безжалостный поступок по отношению к спортсменам.

Напомним, что полуфиналисты Евро-2016 попали в группу к Англии, США и Ирану. Свой путь в Катаре они начнут с игры против американцев 21 ноября.

