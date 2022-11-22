Бэйл: «Уэльс был хорош во втором тайме»

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мыслями о матче против США.

Именно 33-летний форвард, реализовавший пенальти, стал автором спасительного для валлийцев гола на 82-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Отличная командная работа, особенно во втором тайме. Мы были терпеливы и решительны, что позволило вернуться в игру. Мы гордимся этим, но, конечно, нам есть над чем работать.

В перерыве мы внесли ряд тактических изменений, которые сработали. Тренер показал, насколько он хорош в этом, а игроки сделали всё зависящее от себя и проявили характер», – цитирует BBC Гарета Бэйла.