Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса

33-летний полузащитник Гарет Бэйл принял участие во вчерашнем матче сборной Уэльса против США в рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В активе Гарета гол с 11-метровой отметки.

Стоит отметить, что этот поединок стал для Бэйла 109-м в составе национальной команды. Он повторил рекорд Криса Гантера по данному показателю.

Во втором туре группового этапа сборная Уэльса сыграет против Ирана. Завершит эту стадию турнира валлийская команда встречей с национальной командой Англии.

Финал мундиаля-2022 пройдет 18 декабря.