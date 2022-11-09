Тренерский штаб валлийской национальной команды опубликовал финальную заявку на предстоящий ЧМ-2022.
Вратари: Уэйн Хеннесси, Дэнни Уорд, Адам Дэвис; Защитники: Бен Дэвис, Бен Кабанго, Том Локьер, Джо Родон, Крис Мефам, Этан Ампаду, Кристофер Гантер, Неко Уильямс, Коннор Робертс;
Полузащитники: Сорба Томас, Джо Аллен, Мэтт Смит, Дилан Левитт, Гарри Уилсон, Джозефф Моррелл, Джонатан Уильямс, Аарон Ремзи, Рубин Колвилл;
Нападающие: Киффер Мур, Марк Харрис, Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс, Гарет Бэйл.
Напомним, что подопечным Роберта Пейджа предстоит встретиться на групповой стадии с Англией, США и Ираном, а свой путь на мундиале «драконы» начнут с игры против американцев 21 ноября.
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