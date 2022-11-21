​Журналиста не пустили на стадион в Катаре из-за изображения радуги на футболке

Журналист Грант Валь в социальных сетях сообщил о том, что его не пускают в Катаре на стадион, где через несколько часов пройдёт матч между сборными США и Уэльса. По словам журналиста, стюард на арене сказал, что ему нужно переодеться.

«Тебе нужно сменить футболку. В такой футболке заходить не разрешено», - цитирует журналист слова сотрудника охранной службы стадиона.

На фотографии видно, что на футболке журналиста изображена радуга вокруг мяча. Радужные цвета являются символом ЛГБТ.

Сборные США и Уэльса начнут матч в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.