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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Журналиста не пустили на стадион в Катаре из-за изображения радуги на футболке

21 Ноября 2022 • 19:33 Комментировать (2)
США
...
Уэльс
1 2.35 X 3.20 2 3.45
Через 1 ч. 20 мин.

Журналист Грант Валь в социальных сетях сообщил о том, что его не пускают в Катаре на стадион, где через несколько часов пройдёт матч между сборными США и Уэльса. По словам журналиста, стюард на арене сказал, что ему нужно переодеться.

«Тебе нужно сменить футболку. В такой футболке заходить не разрешено», - цитирует журналист слова сотрудника охранной службы стадиона.

На фотографии видно, что на футболке журналиста изображена радуга вокруг мяча. Радужные цвета являются символом ЛГБТ.

Сборные США и Уэльса начнут матч в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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США УЭЛЬС
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Ноября 2022 в 19:46
ай навскидку - а сонце с лучами - это што за симвал.. ходиц по небу и за тучу прячеца.. а потом атудова капаить.. всё - малчу-малчу.. А-ха-ха-ха! )))
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