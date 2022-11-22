Уэльс сыграл в группе ЧМ вничью в четвёртый раз подряд

Любопытный факт: ничья со сборной США (1:1) стала для валлийцев четвёртой подряд на групповых этапах чемпионатов мира. А в последний раз до Катара Уэльс играл в группе ЧМ лишь однажды – в 1958 году.

Все матчи на групповом этапе 64 года назад валлийцы сыграли вничью. Сначала с Венгрией (1:1), затем с Мексикой (1:1), а после – со Швецией (0:0).

Эти три ничейных матча даже вывели Уэльс в плей-офф третьей группы, где они обыграли Венгрию – 2:1.

Следующими соперниками валлийцев в группе В станет Иран. И если учесть, как сложилась сегодняшняя игра Ирана и Англии, то у Уэльса есть все шансы оформить первую победу в группе ЧМ в истории.