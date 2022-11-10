Сборная США и её шансы на чемпионате мира в Катаре

21 ноября в борьбу на чемпионате мира начнёт сборная США. Представляем вашему вниманию национальную команду и рассказываем о её шансах.

История выступлений сборной США на чемпионатах мира

Мало кто сразу вспомнит, что сборная США однажды заняла третье место на чемпионате мира. Это случилось в розыгрыше самого первого турнира в 1930 году. Потом было участие на чемпионате через четыре года, после чего случился кризис. С 1934-го по 1994 год американцы лишь раз отобрались – в 1950-м, когда сенсационно обыграли англичан. С 1994-го до 2018-го сборная США мундиалей не пропускала, трижды выходила в 1/8, а в 2002 году добралась до четвертьфинала.

Кто попал в группу со сборной США на чемпионате мира

Пожалуй, можно сказать, что сборной США повезло с группой. Команда Англии на бумаге выглядит фаворитом, но после последнего розыгрыша Лиги наций УЕФА есть подозрения, что подопечные Гарета Саутгейта могут провалиться. Что касается Ирана и Уэльса, то, кажется, эти команды по силам американцам.

Как выступит и какое место займёт сборная США на чемпионате мира

Выход из группы – это обязательная задача для американцев. В 1/8 финала сборная США сразится с кем-то из квартета А, и там шансы на успех будут. Конечно, фаворитами «звёздно-полосатые» не будут, но шанс вновь выйти в четвертьфинал у них точно будет.

Состав сборной США

Вратари: Итан Хорват («Лутон»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Серджиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллс»), Шакелл Мур, Уокер Циммерман (оба – «Нэшвилл»), Тим Рим, Энтони Робинсон (оба – «Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Деандре Йедлин («Интер Майами»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон, Тайлер Адамс (оба – «Лидс»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Джош Сарджент («Норвич»), Тимоти Веа («Лилль»), Хейджи Райт («Антальяспор»).

Главные потери сборной США перед чемпионатом мира

Все лидеры сборной США в строю и готовятся к чемпионату мира. Американцы должны привезти в Катар максимально боеспособный состав.

Расписание матчей сборной США

21 ноября в 22:00 – США – Уэльс;

25 ноября в 22:00 – Англия – США;

29 ноября в 22:00 – Иран – США.

Какие шансы сборной США победить на чемпионате мира – прогноз

До победы на чемпионате мира американцам пока далеко, хотя поколение у команды выросло довольно неплохое. Кажется, что в Катаре «звёздно-полосатые» должны выходить из группы и иметь рабочие шансы на успех в 1/8. Дальше, конечно, пробиться будет сложно. С другой стороны, американцам сейчас нужно обкатать своё поколение, дать ему необходимый опыт накануне турнира, который через четыре года пройдёт в их стране.

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Капитан сборной США

Капитаном и главной звездой команды является Кристиан Пулишич. Он родился в США в семье этнических хорватов и мог выбирать, за какую сборную выступать. Американцы действовали быстрее всех и приглашали Пулишича в юношеские сборные до 15 и до 17 лет. Уже в 17 лет он дебютировал в главной сборной и в этом же возрасте забил первый гол за национальную команду, установив рекорд США.

Пулишич быстро стал лидером сборной. Он уже трижды признавался лучшим игроком своей страны, хотя ему всего 24 года. Причём в первый раз это случилось, когда ему было всего 19 лет, и это тоже рекорд страны. К тому же Пулишич – первый американец, сыгравший в финале Лиги чемпионов и выигравший его.

Главный тренер сборной США

Грегг Берхалтер имел не очень звёздную, но довольно хорошую карьеру. Он долго выступал в чемпионате Голландии, потом попробовал свои силы в английском «Кристал Пэлас». Интересно, что он стал первым футболистом в истории «стекольщиков», сыгравшим на чемпионате мира, когда его пригласили на турнир 2002 года. Позже Берхалтер выступал в немецких «Энерги» и «Мюнхен-1860», а завершил карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Именно в Калифорнии Берхалтер и начал карьеру тренера в роли ассистента, затем возглавил шведский «Хаммарбю» и вернулся на родину. С 2013-го по 2018-й наставник возглавлял «Коламбус Крю», а после провала сборной США в отборе к российскому мундиалю его пригласили принять национальную команду. Под его руководством американцы в 2019-м проиграли в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, а через два года победили.

Где смотреть матчи сборной США на чемпионате мира в Катаре

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