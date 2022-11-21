Веа стал автором первого гола в матче США - Уэльс

На чемпионате мира в Катаре проходит четвёртый матч, встречаются сборные США и Уэльса. Американцы чаще контролировали мяч, но реальных моментов долго никто не мог создать. Впрочем, на 35-й минуте у «звездно-полосатых» прошла быстрая атака по центру, Кристиан Пулишич рванул в свободную зону и вовремя по вертикали сыграл к линии штрафной, куда врывался Тимоти Веа. Форвард в касание сильно пробил низом и послал мяч в сетку ворот валлийцев. Счет стал 1:0.

Ранее сегодня в этой группе англичане разгромили команду Ирана со счетом 6:2. Поминутная текстовая трансляция матча на LiveResult.ru.