Маккензи не был включен в состав сборной США, несмотря на сильное выступление за «Генк»

Американский центральный защитник «Генка» Марк Маккензи не был включён в окончательную заявку национальной сборной США на чемпионат мира – 2022, несмотря на отличное выступление за бельгийский клуб. О хорошей игре защитника подробно сообщило издание GBeNeFN.

Маккензи является частью линии обороны лидера чемпионата Бельгии, который в этом сезоне пропустил всего 15 голов в 16 играх, что является одним из лучших результатов на турнире (столько же пропустил только идущий вторым «Антверпен», клубы делят первое место по этому показателю).

Американский защитник принял участие в 13 из 16 поединков.