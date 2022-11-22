Наставник сборной США Берхалтер: «Во втором тайме нам не хватило агрессивности»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал, что думает о ничейном исходе матча против Уэльса в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.

Команда Берхалтера повела в счёте на 36-й минуте усилиями Тимоти Веа, но не сумела сохранить преимущество, пропустив на 82-й от Гарета Бэйла.

«Тяжёлая и изматывающая игра, мы боролись до конца и полностью выложились. Во втором тайме мы утратили прежнюю агрессивность, а соперник усилил давление. У нас были шансы в контратаках.

Валлийцы – очень достойные оппоненты, и порой нам было непросто противостоять их вертикальному футболу. Они действительно усложнили нам жизнь», – цитирует Daily Mail рулевого США.