Тимоти Веа: «Жаль, что мой гол не стал победным»

Нападающий сборной США Тимоти Веа высказался о матче первого тура группового этапа против Уэльса, который завершился ничьей (1:1).

22-летний футболист «Лилля» вывел свою команду вперёд на 36-й минуте, а на 82-й Гарет Бэйл сравнял счёт.

«Очень рад, что забил в первом матче на чемпионате мира, однако, конечно, я бы предпочёл, чтобы мой гол стал победным. Обидно терять очки, но мы должны сосредоточиться на подготовке к следующему матчу», – цитирует Rai Веа.

В поединке второго тура групповой стадии сборная США встретится с нынешнем лидером группы – Англией, начавшей турнир с разгромной победы над Ираном (6:2).