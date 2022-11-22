Защитник Уэльса Дэвис: «Мы верили в Бэйла»

Левый защитник сборной Уэльса Бен Дэвис доволен ничейным исходом матча против США (1:1).

Главным героем встречи был признан Гарет Бэйл, заработавший пенальти и реализовавший удар с точки на 82-й минуте.

«Мы должны быть довольны завоёванным очком, учитывая неубедительное начало с нашей стороны. Мы знали, что нельзя играть на чемпионате мира так, как мы играли поначалу, и затем всё пошло лучше.

Бэйл – наш главный пенальтист, мы верили в него, никто другой не мог претендовать на исполнение.

Впереди матч с Ираном, который нельзя недооценивать, несмотря на поражение 2:6 – эта команда уступила очень сильной Англии», – сказал в интервью ITV футболист «Тоттенхэма».