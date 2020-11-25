Канделаки - о поражении «Зенита»: «Негоже начинать с форой в пользу соперника»

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25 Ноября 2020, 09:41,
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Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала результат матча между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили итальянцам со счетом 1:3.
«Негоже начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Кержаков дважды спас команду, его усилия могут сделать разницу при подведении итогов. Вот и весь позитив», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».
По итогам четырех проведенных туров «Лацио» набрал восемь баллов и занимает вторую позицию в таблице квартета F. Что касается петербургского клуба, то у подопечных Сергея Семака всего одно очко. «Зенит» досрочно потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако еще может побороться за путевку в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Тина Канделаки
Негоже выходить на матч на 4 минуте ))
Негоже превращать матч тв в бомж тв и при этом говорить о том как великолепно зенит выигрывает чемпионат, а говорить о том что клуб с болота тащат к чемпионству с помощью админ ресурса, что Семак тренер уровня Уфы, что наш чемпионат полностью прогнил и деградирует...
А при этом Тина просирает права на АПЛ и начинает на показывать чемпионат Португалии и Голланди, и преподносит это так, что это манна небесная и не снижает абонентскую плату за пакет Матч Футбол!
Вот поэтому Россию и дерут по всем направлениям, потому что управленцы говно и хозяева у них такие же!