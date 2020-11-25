Канделаки - о поражении «Зенита»: «Негоже начинать с форой в пользу соперника»

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала результат матча между петербургским «Зенитом» и римским «Лацио» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» уступили итальянцам со счетом 1:3.

«Негоже начинать играть с форой в пользу соперника уже на третьей минуте. Кержаков дважды спас команду, его усилия могут сделать разницу при подведении итогов. Вот и весь позитив», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

По итогам четырех проведенных туров «Лацио» набрал восемь баллов и занимает вторую позицию в таблице квартета F. Что касается петербургского клуба, то у подопечных Сергея Семака всего одно очко. «Зенит» досрочно потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако еще может побороться за путевку в Лигу Европы.