Геркус: «В «Зените» не работает принцип: иностранец - лучше нашего, лимит ограничивает»

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25 Ноября 2020, 11:55,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о словах наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге является одной из причин неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. В матче четвертого тура петербуржцы потерпели поражение от римского «Лацио» со счетом 1:3.
«Лацио» забивали Ерохин и Дзюба, пенальти привез Барриос, а голы забивали из-под Ракицкого и Ловрена. Не работает принцип: иностранец - значит лучше нашего, лимит ограничивает», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».
За два тура до завершения групповой стадии «сине-бело-голубые» занимают последнее место в таблице квартета F. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с бельгийским «Брюгге». Встреча пройдет второго декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Илья Геркус