Геркус: «В «Зените» не работает принцип: иностранец - лучше нашего, лимит ограничивает»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о словах наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге является одной из причин неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. В матче четвертого тура петербуржцы потерпели поражение от римского «Лацио» со счетом 1:3.

«Лацио» забивали Ерохин и Дзюба, пенальти привез Барриос, а голы забивали из-под Ракицкого и Ловрена. Не работает принцип: иностранец - значит лучше нашего, лимит ограничивает», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

За два тура до завершения групповой стадии «сине-бело-голубые» занимают последнее место в таблице квартета F. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с бельгийским «Брюгге». Встреча пройдет второго декабря.