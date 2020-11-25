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Геркус: «В «Зените» не работает принцип: иностранец - лучше нашего, лимит ограничивает»

25 Ноября 2020, 11:55,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о словах наставника «Зенита» Сергея Семака о том, что лимит на легионеров в российской Премьер-лиге является одной из причин неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. В матче четвертого тура петербуржцы потерпели поражение от римского «Лацио» со счетом 1:3.

«Лацио» забивали Ерохин и Дзюба, пенальти привез Барриос, а голы забивали из-под Ракицкого и Ловрена. Не работает принцип: иностранец - значит лучше нашего, лимит ограничивает», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

За два тура до завершения групповой стадии «сине-бело-голубые» занимают последнее место в таблице квартета F. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с бельгийским «Брюгге». Встреча пройдет второго декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Илья Геркус
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