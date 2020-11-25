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Семак: «Игроки находятся далеко не в оптимальных кондициях»

25 Ноября 2020, 01:10,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Лацио» (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Тяжелая кадровая ситуация является ли единственной причиной нашего и вашего плохого настроения?

- Конечно, это важный аспект подготовки. К сожалению, игра началась неудачно для нас. Два прекрасных дальних удара, которые позволили «Лацио» играть в привычной манере на контратаках. Мы в свою очередь забили и немного вернулись в игру. Но, конечно, пенальти снова отдалил нас от положительного для нас результата. В остальном понятно, что игроки, которые вышли, они на сегодняшний день находятся далеко не в оптимальных кондициях, тот же Дриусси и Азмун одну тренировку с командой провели, Малком 15 минут сыграл и за месяц две тренировки. Дали возможность молодым, которые молодцы, сегодня вышли. Но, к большому для нас сожалению, мы не смогли удачно для нас сыграть. Хотя ребята старались, но не получилось.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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