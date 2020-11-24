Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Уткин: «Увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой»

24 Ноября 2020, 14:58,

Динамо Москва

Во вторник вечером «Зенит» проведёт гостевой поединок в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». Василий Уткин через свой канал в Telegram поделился ожиданиями от поединка в Риме.

«Сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой», - написал Уткин. Дело в том, что питерцы после трёх сыгранных туров имеют только один зачётный балл в своём активе. При этом «сине-бело-голубым» предстоит лишь раз сыграть на своём поле.

По мнению Уткина, в такой ситуации команда либо смиряется с судьбой, либо даёт последний бой.

Матч между «Лацио» и «Зенитом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Василий Уткин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола