​Уткин: «Увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой»

Во вторник вечером «Зенит» проведёт гостевой поединок в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио». Василий Уткин через свой канал в Telegram поделился ожиданиями от поединка в Риме.

«Сегодня мы увидим, готов ли «Зенит» дать последний бой», - написал Уткин. Дело в том, что питерцы после трёх сыгранных туров имеют только один зачётный балл в своём активе. При этом «сине-бело-голубым» предстоит лишь раз сыграть на своём поле.

По мнению Уткина, в такой ситуации команда либо смиряется с судьбой, либо даёт последний бой.

Матч между «Лацио» и «Зенитом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.