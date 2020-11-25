Губерниев: «От матчей наших клубов в ЛЧ веет безысходностью»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от неудачного выступления российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Севильи» (1:2), а петербургский «Зенит» на выезде уступил римскому «Лацио» (1:3).

«От матчей наших команд в ЛЧ веет безысходностью. Такая выпуклая серия без побед просто тыкает нас в нерешенные проблемы. В ЛЧ нам трудно. Били, бьют и будут бить в этом сезоне», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

После вчерашних матчей «Зенит» и «Краснодар» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 25-го ноября, свой четвертый матч в турнире проведет московский «Локомотив». «Железнодорожники» на выезде встретятся с мадридским «Атлетико». Поединок начнется в 23:00 мск.